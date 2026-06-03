الكويت: تعاملنا مع 9 بلاغات منها 4 حوادث نتيجة سقوط شظايا رابطة العالم الإسلامي تدين العدوانَ الإيرانيَّ الآثمَ على البحرين والكويت حساب “أخباركم” على تيك توك يواكب حج 1447هـ ويبرز جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن عبدالعزيز بن سلمان يبحث تعزيز التعاون الفني والتقني مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رجل الأمن السعودي.. مشاهد إنسانية تتكرر كل عام اليمن تطالب بإنهاء التهديد الإيراني المستمر على دول المنطقة لقطات تظهر حجم الدمار في مطار الكويت الدولي جراء العدوان الإيراني مجمع طباعة المصحف يستقبل 1000 حاج ضمن برنامج خادم الحرمين للحج والعمرة والزيارة كأس العالم 2026 على مدى 6 عقود.. تمائم المونديال رموز تجمع الثقافات راكان بن سلمان يستقبل وكيل المحافظة وموظفيها المهنئين بعيد الأضحى
أعلنت قوة الإطفاء العام في الكويت، أنها تعاملت مع 9 بلاغات غير اعتيادية منها 4 حوادث حريق.
وأضافت، أن حوادث الحريق اندلعت نتيجة سقوط شظايا في عمليات اعتراض دفاعي خلال الساعات الماضية، وفق “الإخبارية”.
يذكر أن الجيش الكويتي، أعلن في وقت سابق، التعامل مع 13 صاروخا و 17 مسيرة إيرانية اليوم، حيث أسفر الاستهداف الإيراني عن وفاة مقيم من الجنسية الهندية وإصابة عدد من الأشخاص وأضرار مادية جسيمة.