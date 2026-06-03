الكويت: تعاملنا مع 9 بلاغات منها 4 حوادث نتيجة سقوط شظايا

أعلنت قوة الإطفاء العام في الكويت، أنها تعاملت مع 9 بلاغات غير اعتيادية منها 4 حوادث حريق.

وأضافت، أن حوادث الحريق اندلعت نتيجة سقوط شظايا في عمليات اعتراض دفاعي خلال الساعات الماضية، وفق “الإخبارية”.

يذكر أن الجيش الكويتي، أعلن في وقت سابق، التعامل مع 13 صاروخا و 17 مسيرة إيرانية اليوم، حيث أسفر الاستهداف الإيراني عن وفاة مقيم من الجنسية الهندية وإصابة عدد من الأشخاص وأضرار مادية جسيمة.