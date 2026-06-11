الكويت تعيد فتح مجالها الجوي بعد إغلاقه عقب هجمات إيران

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم، عودة حركة الملاحة الجوية إلى طبيعتها بعد تعليقها “مؤقتًا واحترازيًا” على خلفية الاعتداءات الإيرانية.

وأفادت الهيئة -وفق ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية- أن قرار إعادة فتح المجال الجوي جاء بعد زوال الظروف التي استدعت اتخاذ تلك الإجراءات الاحترازية السابقة, مشيرة إلى عودة التشغيل الطبيعي في مطار الكويت الدولي، واستئناف الرحلات وفق الجداول المعتمدة.