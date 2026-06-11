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الكويت تعيد فتح مجالها الجوي بعد إغلاقه عقب هجمات إيران

الخميس ١١ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٢ صباحاً
الكويت تعيد فتح مجالها الجوي بعد إغلاقه عقب هجمات إيران
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم، عودة حركة الملاحة الجوية إلى طبيعتها بعد تعليقها “مؤقتًا واحترازيًا” على خلفية الاعتداءات الإيرانية.

وأفادت الهيئة -وفق ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية- أن قرار إعادة فتح المجال الجوي جاء بعد زوال الظروف التي استدعت اتخاذ تلك الإجراءات الاحترازية السابقة, مشيرة إلى عودة التشغيل الطبيعي في مطار الكويت الدولي، واستئناف الرحلات وفق الجداول المعتمدة.

 

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