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الكويت: حبس 3 متهمين وتبرئة آخرين في قضايا “أمن دولة”

الثلاثاء ٩ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٥:٤٨ مساءً
الكويت: حبس 3 متهمين وتبرئة آخرين في قضايا “أمن دولة”
المواطن- فريق التحرير

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قضت محكمة الاستئناف، دائرة أمن الدولة، بحبس مواطن لمدة خمس سنوات بعد إدانته بالانضمام إلى تنظيم حزب الله، كما قضت بحبس متهم آخر ثلاث سنوات بتهمة إذاعة أخبار كاذبة وإثارة الفتنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقضت المحكمة كذلك بحبس مواطن ثالث لمدة ثلاث سنوات بتهمة التعاطف وإثارة الفتنة، بعد إلغاء حكم محكمة أول درجة الذي كان قد قضى بالامتناع عن عقابه.

وفي المقابل، أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة القاضي بالامتناع عن عقاب عدد من المواطنين والمواطنات المتهمين بإثارة الفتنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما ألغت المحكمة حكم أول درجة القاضي بالامتناع عن عقاب ناشطة ومواطنة ومواطن، وقضت مجدداً ببراءتهم من التهم المسندة إليهم، والمتعلقة بالتعاطف وإثارة الفتنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة العدوان الإيراني على البلاد.

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