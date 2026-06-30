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اللواء الودعاني يزور القطاعات والمراكز الحدودية ومنفذ جديدة عرعر بالشمالية

الثلاثاء ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١:٥٤ مساءً
اللواء الودعاني يزور القطاعات والمراكز الحدودية ومنفذ جديدة عرعر بالشمالية
المواطن - واس

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زار المدير العام لحرس الحدود اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني، القطاعات والمراكز الحدودية ومنفذ جديدة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، واطلع على سير الأعمال الميدانية ومستوى الجاهزية لتنفيذ المهام الأمنية.

ونقل اللواء الركن شايع الودعاني تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، لمنسوبي حرس الحدود بالحدود الشمالية، مشيدًا بما يبذلونه من جهود في أداء واجباتهم الأمنية.

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