الليلة.. منتخب قطر تستهل مشواره في كأس العالم بمواجهة سويسرا

يستهل منتخب قطر، مشواره في بطولة كأس العالم 2026، بلقاء نظيره السويسري، في العاشرة من مساء اليوم، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (سان فرانسيسكو) في إطار الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم 2026.

منتخب قطر يواجه سويسرا

ويحمل لقاء اليوم بين منتخب قطر وسويسرا، أهمية كبيرة للفريقين الساعيين لتحقيق بداية قوية تعزز فرصهما في المنافسة على بطاقتي التأهل إلى الدور التالي.

وتُعد المباراة محطة مفصلية في حسابات المنتخبين، إذ يمنح الفوز صاحبه دفعة معنوية مهمة وأفضلية مبكرة في سباق التأهل، بينما قد يفرض أي تعثر ضغوطًا إضافية قبل الجولتين المتبقيتين من دور المجموعات.

ويدخل المنتخب القطري اللقاء بطموحات كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية تؤكد قدرته على المنافسة في المحفل العالمي، مستندًا إلى خبراته المتراكمة في السنوات الأخيرة ورغبته في تكرار تفوقه السابق على المنتخب السويسري، بما يعزز حظوظه في المجموعة.

العنابي في كأس العالم

ويخوض منتخب “العنابي”، كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، والمرة الأولى بصفته متأهلًا عن التصفيات الآسيوية، بعد أن شارك لأول مرة مستضيفًا لنسخة عام 2022.

فيديو خاص #الشرق| فعاليات تشجيعية لجمهور #العنابي في الولايات المتحدة الأمريكية قبل مباراة منتخبنا ضد سويسرا#كأس_العالم_2026 #قطر pic.twitter.com/GTfwtfGOuy — صحيفة الشرق – قطر (@alsharq_portal) June 13, 2026

على الجانب الآخر، يعول منتخب سويسرا على خبرته الواسعة في البطولات الكبرى من أجل فرض إيقاعه منذ البداية، وتحقيق انطلاقة مثالية تمهد له الطريق نحو الأدوار الإقصائية، فضلًا عن سعيه للثأر من خسارته أمام قطر في آخر مواجهة جمعت بين المنتخبين.

سجل المواجهات المباشرة بين الفريقين، يميل لصالح المنتخب القطري، حيث التقى المنتخبان مرة واحدة فقط على الصعيد الدولي، وكانت في 14 نوفمبر 2018، عندما حقق “العنابي” فوزًا ثمينًا بهدف دون رد على الأراضي السويسرية.

ورغم محدودية المواجهات بين الطرفين، فإن ذلك الانتصار يمنح المنتخب القطري دفعة معنوية قبل اللقاء المرتقب، في حين يسعى المنتخب السويسري إلى طي صفحة الماضي وتأكيد تفوقه من خلال تحقيق نتيجة إيجابية في أولى مبارياته بالمونديال.