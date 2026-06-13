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سجل المواجهات يميل لصالح العنابي

الليلة.. منتخب قطر تستهل مشواره في كأس العالم بمواجهة سويسرا

السبت ١٣ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٦ مساءً
الليلة.. منتخب قطر تستهل مشواره في كأس العالم بمواجهة سويسرا
المواطن - فريق التحرير

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يستهل منتخب قطر، مشواره في بطولة كأس العالم 2026، بلقاء نظيره السويسري، في العاشرة من مساء اليوم، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (سان فرانسيسكو) في إطار الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم 2026.

منتخب قطر يواجه سويسرا

ويحمل لقاء اليوم بين منتخب قطر وسويسرا، أهمية كبيرة للفريقين الساعيين لتحقيق بداية قوية تعزز فرصهما في المنافسة على بطاقتي التأهل إلى الدور التالي.

وتُعد المباراة محطة مفصلية في حسابات المنتخبين، إذ يمنح الفوز صاحبه دفعة معنوية مهمة وأفضلية مبكرة في سباق التأهل، بينما قد يفرض أي تعثر ضغوطًا إضافية قبل الجولتين المتبقيتين من دور المجموعات.

ويدخل المنتخب القطري اللقاء بطموحات كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية تؤكد قدرته على المنافسة في المحفل العالمي، مستندًا إلى خبراته المتراكمة في السنوات الأخيرة ورغبته في تكرار تفوقه السابق على المنتخب السويسري، بما يعزز حظوظه في المجموعة.

العنابي في كأس العالم

ويخوض منتخب “العنابي”، كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، والمرة الأولى بصفته متأهلًا عن التصفيات الآسيوية، بعد أن شارك لأول مرة مستضيفًا لنسخة عام 2022.

على الجانب الآخر، يعول منتخب سويسرا على خبرته الواسعة في البطولات الكبرى من أجل فرض إيقاعه منذ البداية، وتحقيق انطلاقة مثالية تمهد له الطريق نحو الأدوار الإقصائية، فضلًا عن سعيه للثأر من خسارته أمام قطر في آخر مواجهة جمعت بين المنتخبين.

سجل المواجهات المباشرة بين الفريقين، يميل لصالح المنتخب القطري، حيث التقى المنتخبان مرة واحدة فقط على الصعيد الدولي، وكانت في 14 نوفمبر 2018، عندما حقق “العنابي” فوزًا ثمينًا بهدف دون رد على الأراضي السويسرية.

ورغم محدودية المواجهات بين الطرفين، فإن ذلك الانتصار يمنح المنتخب القطري دفعة معنوية قبل اللقاء المرتقب، في حين يسعى المنتخب السويسري إلى طي صفحة الماضي وتأكيد تفوقه من خلال تحقيق نتيجة إيجابية في أولى مبارياته بالمونديال.

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