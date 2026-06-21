Icon

القبض على مقيم لممارسته التسول في المدينة المنورة Icon الدفاع المدني: كاشف الدخان خط الدفاع الأول لاكتشاف الحرائق وحماية الأرواح Icon اكتشاف علمي يمكن من تطوير علاجات لأمراض الشيخوخة Icon السيسي يستقبل فيصل بن فرحان ووزراء خارجية المجموعة الرباعية Icon تشكيلة السعودية أمام إسبانيا.. العويس والبريكان يقودان الأخضر Icon أمانة العاصمة المقدسة: سريان شهادة الإشغال شرط إلزامي لرخص الإيواء السياحي Icon ستارمر يفكر في مستقبله وسط تقارير عن احتمال استقالته Icon ترامب: على بزشكيان الالتزام بقواعد اللعبة وإلا سنستولي على إيران Icon رئيس وزراء باكستان: أثق في التوصل لوثيقة رائعة بين أمريكا وإيران تؤسس لسلام دائم Icon انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين أمريكا وإيران في سويسرا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

المجالس التراثية في الحائط.. معالم تاريخية تروي ذاكرة المجتمع المحلي

الأحد ٢١ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٠٠ مساءً
المجالس التراثية في الحائط.. معالم تاريخية تروي ذاكرة المجتمع المحلي
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تمثل المجالس التراثية في محافظة الحائط جنوب منطقة حائل أحد أبرز المكونات الاجتماعية والثقافية السياحية التي تعكس عمق تاريخ المحافظة وأصالة مجتمعها، إذ حافظت على حضورها ودورها أكثر من 300 عام، لتبقى شاهدًا حيًّا على الموروث الاجتماعي ومركزًا للتواصل بين الأهالي وتناقل القيم والعادات الأصيلة عبر الأجيال.

وتنتشر هذه المجالس في عدد من الأحياء التاريخية التي ما زالت تحتفظ بملامحها العمرانية القديمة، من أبرزها حي قصر الحصان، وحي المدارس، وحي الشريف التجاري، الذي ارتبط تاريخيًّا بالحركة التجارية والاقتصادية في المحافظة، وشكلت هذه المجالس على مدى عقود طويلة ملتقى للأهالي ومكانًا لاستقبال الضيوف وعقد اللقاءات الاجتماعية.

ومن أشهر هذه المجالس في محافظة الحائط مجلس حوطة المحمد، وسقيفة العجلان، ومجلس الوبيري، ومجلس درع القبلان، التي ما زالت تحظى بمكانة خاصة في ذاكرة الأهالي بوصفها معالم اجتماعية ارتبطت بحياة المجتمع اليومية، وأسهمت في تعزيز أواصر الترابط والتكافل بين أفراده.

وشهدت هذه المجالس خلال السنوات الماضية أعمال ترميم وتأهيل نفذها أهالي الأحياء ضمن مبادرات مجتمعية هدفت إلى المحافظة على الموروث العمراني وصون المواقع التاريخية، مع الحفاظ على طابعها المعماري التقليدي الذي يعكس هوية المحافظة وخصوصيتها الثقافية.

وللمجالس التراثية في الحائط حضورها بوصفها جزءًا من الذاكرة الجمعية للمجتمع المحلي، ومقصدًا للزوار والمهتمين بالتراث، بما يسهم في إبراز البعد الحضاري للمحافظة وتعزيز مكانتها ضمن مسارات السياحة الثقافية والتراثية في منطقة حائل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد