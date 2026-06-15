المحروت.. نبات بري يروي جانبًا من الموروث النباتي في الشمالية

يُعدّ نبات المحروت (Ferula rutbaensis) من النباتات البرية التي تنمو في البيئات الصحراوية بمنطقة الحدود الشمالية، ويشكّل أحد مكونات الغطاء النباتي الطبيعي التي ارتبطت بذاكرة أبناء البادية، ولا يزال اسمه متداولًا بينهم حتى اليوم بوصفه جزءًا من الموروث النباتي للمنطقة.

وينمو المحروت في عددٍ من المواقع الصحراوية المفتوحة، متكيفًا مع طبيعة البيئة الصحراوية وظروفها المناخية، مما يجعله من النباتات التي اعتاد أبناء البادية مشاهدتها ومعرفتها وتداول اسمها عبر الأجيال.

ويحظى المحروت بمكانة خاصة لدى المهتمين بالنباتات البرية والتراث البيئي، إذ ارتبط اسمه بالموروث الشعبي والروايات المتناقلة بين الأجيال، وورد ذكره في عدد من المصادر اللغوية القديمة التي تناولت النباتات الصحراوية وأسماءها في التراث العربي.

ويُعرف المحروت بوصفه أحد النباتات المرتبطة بالبيئة الصحراوية العربية، وشكّل حضوره في الموروث اللغوي والشعري شاهدًا على معرفة العرب بالنباتات البرية وارتباطهم الوثيق بمكونات بيئتهم الطبيعية عبر العصور.

ويشير مختصون في التراث البيئي إلى أن النباتات البرية ومنها المحروت، تمثل سجلًا طبيعيًا يعكس ثراء البيئة الصحراوية وتنوعها الحيوي، فضلًا عن كونها جزءًا من المشهد الطبيعي الذي يميز أراضي الحدود الشمالية خلال مواسم النمو.

وتشهد المنطقة اهتمامًا متزايدًا بتوثيق النباتات البرية المحلية والتعريف بقيمتها البيئية والتراثية، بما يسهم في تعزيز الوعي بأهمية المحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي، وإبراز ما تزخر به الحدود الشمالية من تنوع نباتي يعكس خصوصية بيئتها الصحراوية.