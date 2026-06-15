المحكمة العليا: غدًا غُرّة شهر محرم لعام 1448هـ

صدر عن المحكمة العليا اليوم البيان التالي:

“بيان من المحكمة العليا”

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فقد اطلعت دائرة الأهلة في المحكمة العليا على ما وردها من المحاكم عن ترائي هلال شهر محرم لعام 1448هـ مساء يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة لعام 1447هـ -حسب تقويم أم القرى-الموافق 15 / 6 / 2026م، وبعد اطلاع الدائرة على ما ورد إليها بهذا الخصوص أصدرت القرار رقم ( 208 / هـ ) وتاريخ 29 / 12 / 1447هـ المتضمن: ثبوت رؤية هلال شهر محرم لعام 1448هـ مساء اليوم المذكور؛ وعليه فقد قررت دائرة الأهلة في المحكمة العليا: أن يوم الثلاثاء 1 / 1 / 1448هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 16 / 6 / 2026م، هو غرة شهر محرم لعام 1448هـ.

والمحكمة العليا إذ تعلن ذلك لتسأل المولى عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وأن يجزيهما خير الجزاء، وأن يوفق المسلمين للعمل بما يرضيه، وأن يجمع شملهم، ويوحد كلمتهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.