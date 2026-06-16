المدني: احذروا ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات خلال الصيف

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني من ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات خلال فصل الصيف، في ظل ارتفاع درجات الحرارة بمختلف مناطق المملكة؛ مما قد يؤدي إلى نشوب حرائق -لا قدّر الله-.

ودعت إلى التأكد من خلو المركبات من الشواحن المتنقلة، وبطاريات الهواتف، والولاعات، وعبوات الغاز، والعطور، ومعقمات الأيدي السائلة، لخطورتها عند تعرضها لدرجات حرارة مرتفعة لفترات طويلة.

وشدد الدفاع المدني على ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة الوقائية، وعدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال داخل المركبات، حفاظًا على الأرواح والممتلكات، والحد من الحوادث المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، واتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، و(998) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.