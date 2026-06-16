المدني: احذروا ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات خلال الصيف معرض الدفاع العالمي يعزز حضوره الدولي استعدادًا لنسخته الرابعة 2028 الأمن البيئي يضبط مقيمًا لتلويثه البيئة بتفريغ مواد خرسانية بالمدينة المنورة فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة مع وزير خارجية البحرين ممشى البلدية بالحرث.. متنفسٌ سياحي يعكس جمال الطبيعة الجبلية بجازان رياح نشطة على منطقة تبوك حتى الثامنة مساء جامعة نجران تعلن بدء التسجيل في برنامج الإثراء المعرفي الصيفي هلال شهر محرم يُزين سماء السعودية والوطن العربي اليوم مشاجرة في مكان عام تقود للقبض على مقيمين وملاحقة ناشر المقطع في تبوك الدفاعات الروسية تعترض 25 مسيرة قرب موسكو.. وحريق بمستودع نفطي في كراسنودار
حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني من ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات خلال فصل الصيف، في ظل ارتفاع درجات الحرارة بمختلف مناطق المملكة؛ مما قد يؤدي إلى نشوب حرائق -لا قدّر الله-.
ودعت إلى التأكد من خلو المركبات من الشواحن المتنقلة، وبطاريات الهواتف، والولاعات، وعبوات الغاز، والعطور، ومعقمات الأيدي السائلة، لخطورتها عند تعرضها لدرجات حرارة مرتفعة لفترات طويلة.
وشدد الدفاع المدني على ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة الوقائية، وعدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال داخل المركبات، حفاظًا على الأرواح والممتلكات، والحد من الحوادث المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، واتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، و(998) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.