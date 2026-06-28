المدني: يجب توافر وسائل السلامة في المنازل

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أكدت المديرية العامة للدفاع المدني ضرورة توافر وسائل السلامة في المنازل، حفاظًا على الأرواح والممتلكات، وتعزيزًا للوقاية عند وقوع الحوادث والحرائق، والحد من آثارها.
وأوضحت أن من أبرز وسائل السلامة المنزلية (كاشف الحريق، وبطانية الحريق، وطفاية الحريق، وكاشف الغاز)، لدورها في سرعة التعامل مع الحالات الطارئة والحد من انتشار الحرائق.
وحثت المديرية على الالتزام بإرشادات وتعليمات السلامة التي تنشرها عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(998) في بقية مناطق المملكة، لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.