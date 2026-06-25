بعد هجوم مضيق هرمز.. الأمم المتحدة تعلق خطة إجلاء السفن والبحارة مؤقتا المديرية العامة لحرس الحدود تقيم مسيرات بحرية احتفاءً باليوم العالمي للبحارة كلية الملك فهد الأمنية تطلق دبلوم الذكاء الاصطناعي إصابة سفينة في مضيق هرمز بـ مقذوف مجهول جامعة نجران تطوّر أداةً وطنيةً لتمكين الوصول الرقمي لذوي الإعاقة وكبار السن الذهب يرتفع مع تراجع الدولار إحباط تهريب 3150 قرصًا مخدراً في جازان الصحة: تعليق رخصة مزاولة ممارس صحي بعد مخالفته لتعليمات استخدام «الإكسوزوم» بيان خليجي أمريكي يؤكد على إنهاء العمليات العدائية بالمنطقة وفتح مضق هرمز تعليق السفر والدخول للقادمين من ثلاث دول أفريقية ضمن إجراءات احترازية لمواجهة “إيبولا”
أقامت المديرية العامة لحرس الحدود مسيرات بحرية متنوعة، احتفاءً باليوم العالمي للبحارة 2026، الذي يوافق 25 يونيو من كل عام، وأقرّته المنظمة البحرية الدولية (IMO)، في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك وعسير وجازان.
وتضمّنت الفعاليات، عروض الفلاي بورد، والسفن والحوامات متعددة المهام والأحجام، وركنًا توعويًا للتعريف بجهود حرس الحدود في تعزيز السلامة البحرية، واستعراض الأنظمة والتعليمات البحرية.