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المديرية العامة لحرس الحدود تقيم مسيرات بحرية احتفاءً باليوم العالمي للبحارة

الخميس ٢٥ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٤ مساءً
المديرية العامة لحرس الحدود تقيم مسيرات بحرية احتفاءً باليوم العالمي للبحارة
المواطن- واس

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أقامت المديرية العامة لحرس الحدود مسيرات بحرية متنوعة، احتفاءً باليوم العالمي للبحارة 2026، الذي يوافق 25 يونيو من كل عام، وأقرّته المنظمة البحرية الدولية (IMO)، في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك وعسير وجازان.

وتضمّنت الفعاليات، عروض الفلاي بورد، والسفن والحوامات متعددة المهام والأحجام، وركنًا توعويًا للتعريف بجهود حرس الحدود في تعزيز السلامة البحرية، واستعراض الأنظمة والتعليمات البحرية.

 

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