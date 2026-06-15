المدير العام للجوازات المكلّف يزور مركز قوة الدعم والمساندة للحج

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زار المدير العام للجوازات المكلّف اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع قائد قوات الجوازات للحج، مركز قوة الدعم والمساندة للحج بمحافظة جدة المشارك في أعمال موسم حج 1447هـ.
ونقل اللواء المربع، شكر وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، للمنسوبين على ما بذلوه من جهود متميزة في أداء مهامهم وواجباتهم الموكلة لهم خلال موسم الحج لهذا العام 1447هـ، التي أسهمت في تحقيق النجاحات أثناء هذه المهمة.
جاء ذلك خلال اللقاء الختامي مع منسوبي قوة الدعم والمساندة المشاركين في أعمال موسم حج 1447هـ، مؤكدًا أن الجوازات ماضية في تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن القادمين للمملكة.