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المدينة المنورة ثالث أكبر مناطق السعودية إنتاجًا للتمور بـ344 ألف طن سنويًا

الثلاثاء ٢٣ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٤ صباحاً
المدينة المنورة ثالث أكبر مناطق السعودية إنتاجًا للتمور بـ344 ألف طن سنويًا
المواطن - واس

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تواصل منطقة المدينة المنورة تعزيز مكانتها بوصفها إحدى أبرز المناطق المنتجة للتمور في المملكة، بإنتاج سنوي يبلغ (344) ألف طن، ما يضعها في المركز الثالث على مستوى مناطق المملكة من حيث حجم إنتاج التمور، ويسهم في دعم المحتوى المحلي وتنمية القطاع الزراعي والاقتصادي.

وتُمثل تمور المدينة المنورة نحو (18%) من إجمالي الإنتاج الوطني للتمور، فيما يبلغ حجم إنتاج التمور العضوية بالمنطقة نحو (4.6) آلاف طن سنويًا، في مؤشر يعكس تنامي الاهتمام بالزراعة العضوية وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية المستدامة.

وتُعد التمور من المنتجات الاقتصادية المهمة في المنطقة، إذ تسهم في دعم المزارعين وتنشيط الحركة التجارية، إلى جانب تعزيز الصناعات المرتبطة بالتمور وسلاسل الإمداد والتسويق، بما يواكب مستهدفات التنمية الزراعية والأمن الغذائي في المملكة.

وتبرز المدينة المنورة بوصفها من أهم المناطق المنتجة للتمور في المملكة، مستفيدةً من المقومات الزراعية التي تتمتع بها، وما تحظى به من دعم لتطوير القطاع الزراعي ورفع كفاءته الإنتاجية وتعزيز إسهامه في الاقتصاد الوطني.

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