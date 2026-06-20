#يهمك_تعرف | المرور: 5 خطوات لنقل ملكية مركبة إلى منشأة ترامب: حركة غير مسبوقة في مضيق هرمز و700 سفينة في انتظار العبور حالة غير مسبوقة.. تطبيق تعديل “فيفا” الجديد يتسبب في طرد لاعب باراجواي أمام تركيا المركزي الروسي يرفع أسعار الدولار واليوان ويخفض اليورو أمام الروبل مسجد قباء.. أول مسجد أُسس في الإسلام ومنارة إيمانية في المدينة المنورة المغرب يفوز على أسكتلندا بهدف دون رد في كأس العالم 2026 التخصصات الصحية: الإخلال بأخلاقيات المهنة يعرّض الممارس الصحي للإجراءات النظامية طقس السبت.. أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق الأخضر يتدرّب في أوستن ويختتم غدًا تحضيراته لمواجهة إسبانيا في كأس العالم 2026 جورجيا ميلوني ترد على ترامب: لا أنا ولا إيطاليا نتوسل أبدًا
حدد بنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل، خلال الفترة من 20 إلى 22 يونيو الجاري، ورفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع (7.99) كوبيكات، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى (73.439) روبلًا.
وخفض البنك سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار (86.21) كوبيكًا، ليبلغ (84.1684) روبلًا، بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار (2.24) كوبيك، ليصل إلى (10.806) روبلات.