المركزي الروسي يرفع أسعار الدولار واليوان ويخفض اليورو أمام الروبل

حدد بنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل، خلال الفترة من 20 إلى 22 يونيو الجاري، ورفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع (7.99) كوبيكات، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى (73.439) روبلًا.

وخفض البنك سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار (86.21) كوبيكًا، ليبلغ (84.1684) روبلًا، بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار (2.24) كوبيك، ليصل إلى (10.806) روبلات.