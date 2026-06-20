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المركزي الروسي يرفع أسعار الدولار واليوان ويخفض اليورو أمام الروبل

السبت ٢٠ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٣ صباحاً
المركزي الروسي يرفع أسعار الدولار واليوان ويخفض اليورو أمام الروبل
المواطن - فريق التحرير

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حدد بنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل، خلال الفترة من 20 إلى 22 يونيو الجاري، ورفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع (7.99) كوبيكات، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى (73.439) روبلًا.

وخفض البنك سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار (86.21) كوبيكًا، ليبلغ (84.1684) روبلًا، بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار (2.24) كوبيك، ليصل إلى (10.806) روبلات.

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