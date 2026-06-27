المركزي الروسي يُخفِّض سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة

أخفى جثة فتاة في حقيبة سفر والقبض عليه في تايلاند المركزي الروسي يُخفِّض سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة ضبط مواطن مخالف لارتكابه مخالفة التخييم بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية مجلس التعاون يدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الغادرة على البحرين الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جيبوتي بتوجيه وزير الدفاع.. التحالف الإسلامي العسكري يشارك في أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فرنسا تدرس اتخاذ إجراءات بعد قطع بوركينا فاسو العلاقات معها “المنافذ الجمركية” تسجل 1162 حالة ضبط خلال أسبوع السعودية تطلق غدًا أسبوع المياه السعودي الأول لتعزيز ريادتها العالمية بلجيكا تتصدر المجموعة الثالثة بالفوز على نيوزيلندا 5 – 1 في كأس العالم
حدد البنك المركزي الروسي اليوم، أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل، خلال الفترة من 27 إلى 29 يونيو الجاري، ورفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 1.43 روبل، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 77.0611 روبلًا.
ورفع البنك سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 1.63 روبل، ليبلغ 87.4027 روبلًا، بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 29.19 كوبيكًا، ليصل إلى 11.3359 روبلًا.