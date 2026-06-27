المركزي الروسي يُخفِّض سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة

حدد البنك المركزي الروسي اليوم، أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل، خلال الفترة من 27 إلى 29 يونيو الجاري، ورفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 1.43 روبل، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 77.0611 روبلًا.

ورفع البنك سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 1.63 روبل، ليبلغ 87.4027 روبلًا، بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 29.19 كوبيكًا، ليصل إلى 11.3359 روبلًا.