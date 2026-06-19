المرور يضبط 2185 مركبة مخالفة للوقوف في أماكن ذوي الإعاقة

نفذت الإدارة العامة للمرور حملة ميدانية لرصد وضبط المركبات المخالفة التي تتوقف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف مناطق المملكة.

وأعلن المرور عبر حسابه في منصة “إكس” ضبط 2185 مركبة مخالفة، بعد وقوف قائديها في المواقع المخصصة لهذه الفئة، بما يخالف الأنظمة المرورية.

وتأتي هذه الحملة ضمن الجهود الميدانية المستمرة التي تنفذها إدارات المرور في جميع مناطق المملكة للحد من المخالفات وتعزيز الالتزام بالأنظمة، ومن بينها الحفاظ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في استخدام المواقف المخصصة لهم.