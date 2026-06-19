المرور يضبط 2185 مركبة مخالفة للوقوف في أماكن ذوي الإعاقة وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو وظائف شاغرة بـ شركة كاتريون للتموين وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة تسجيل النشاط باسم سعودي وإدارته من أجنبي من أبرز صور التستر التجاري 65% من حالات ضعف النظر في السعودية وراثية 4 خطوات تخفض استهلاك المكيف للكهرباء رياح على العاصمة المقدسة حتى السابعة مساء أسعار النفط تتراجع مع توقعات بزيادة الإمدادات في الأسواق العالمية المنتخب الكندي يتغلب على نظيره القطري 6-0 في كأس العالم 2026
نفذت الإدارة العامة للمرور حملة ميدانية لرصد وضبط المركبات المخالفة التي تتوقف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف مناطق المملكة.
وأعلن المرور عبر حسابه في منصة “إكس” ضبط 2185 مركبة مخالفة، بعد وقوف قائديها في المواقع المخصصة لهذه الفئة، بما يخالف الأنظمة المرورية.
وتأتي هذه الحملة ضمن الجهود الميدانية المستمرة التي تنفذها إدارات المرور في جميع مناطق المملكة للحد من المخالفات وتعزيز الالتزام بالأنظمة، ومن بينها الحفاظ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في استخدام المواقف المخصصة لهم.