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المرور يضبط 2185 مركبة مخالفة للوقوف في أماكن ذوي الإعاقة Icon وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو Icon وظائف شاغرة بـ شركة كاتريون للتموين Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon تسجيل النشاط باسم سعودي وإدارته من أجنبي من أبرز صور التستر التجاري Icon 65% من حالات ضعف النظر في السعودية وراثية Icon 4 خطوات تخفض استهلاك المكيف للكهرباء Icon رياح على العاصمة المقدسة حتى السابعة مساء Icon أسعار النفط تتراجع مع توقعات بزيادة الإمدادات في الأسواق العالمية Icon المنتخب الكندي يتغلب على نظيره القطري 6-0 في كأس العالم 2026 Icon

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المرور يضبط 2185 مركبة مخالفة للوقوف في أماكن ذوي الإعاقة

الجمعة ١٩ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٢ مساءً
المرور يضبط 2185 مركبة مخالفة للوقوف في أماكن ذوي الإعاقة
المواطن - فريق التحرير

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نفذت الإدارة العامة للمرور حملة ميدانية لرصد وضبط المركبات المخالفة التي تتوقف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف مناطق المملكة.

وأعلن المرور عبر حسابه في منصة “إكس” ضبط 2185 مركبة مخالفة، بعد وقوف قائديها في المواقع المخصصة لهذه الفئة، بما يخالف الأنظمة المرورية.

وتأتي هذه الحملة ضمن الجهود الميدانية المستمرة التي تنفذها إدارات المرور في جميع مناطق المملكة للحد من المخالفات وتعزيز الالتزام بالأنظمة، ومن بينها الحفاظ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في استخدام المواقف المخصصة لهم.

 

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