المرور يطرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر أبشر

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، عن إطلاق المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة أبشر، بما يتيح للراغبين في اقتناء اللوحات المشاركة في المزاد إلكترونيًا بكل سهولة.

وأوضحت الإدارة أن المزاد يبدأ يوم الأربعاء 24 ذو الحجة 1447هـ الموافق 10 يونيو 2026م، ويستمر حتى يوم الخميس 25 ذو الحجة 1447هـ الموافق 11 يونيو 2026م.

وبيّنت أن المشاركة في المزاد تتم عبر خطوات إلكترونية بسيطة، تبدأ بالدخول إلى منصة أبشر، ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي، واختيار المرور، وبعدها الدخول إلى خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني لإتمام إجراءات المشاركة.

وأكدت الإدارة العامة للمرور أن الخدمة تأتي ضمن جهودها لتسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات المرورية إلكترونيًا، بما يعزز تجربة المستفيدين ويوفر خيارات أكثر للراغبين في الحصول على اللوحات المميزة.