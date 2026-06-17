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المرور يطلق المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة أبشر

الأربعاء ١٧ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٢ صباحاً
المرور يطلق المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة أبشر
المواطن - فريق التحرير

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أطلقت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة أبشر، ويستمر حتى الخميس 18 يونيو 2026م الموافق 2 محرم 1448هـ.

وأوضحت الإدارة عبر منصة إكس أن المشاركة في المزاد تتم بشكل إلكتروني عبر أربع خطوات، تبدأ بالدخول إلى منصة أبشر، ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي، يليها الدخول إلى المرور، واختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود تعزيز التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين، من خلال إتاحة الحصول على اللوحات المميزة إلكترونيًا، بما يوفر تجربة أكثر سهولة ومرونة مقارنة بالإجراءات التقليدية.

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