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المسار 400 لحافلات المدينة يواصل خدمة الزوار والمعتمرين بين مطار المدينة والمسجد النبوي

الإثنين ٨ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٠ صباحاً
المسار 400 لحافلات المدينة يواصل خدمة الزوار والمعتمرين بين مطار المدينة والمسجد النبوي
المواطن- فريق التحرير

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تواصل حافلات المدينة تشغيل المسار رقم (400)، الذي يربط بين مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي والمسجد النبوي الشريف، ضمن خدمات النقل العام المقدمة للزوار والمعتمرين في المدينة المنورة.

وأوضحت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة أن المسار يعمل على مدار (24) ساعة يوميًا، بما يتيح للمستفيدين التنقل بين المطار والمسجد النبوي بسهولة ويسر، على مدار اليوم.

ويُعد المسار (400) أحد المسارات التي تسهم في خدمة القادمين إلى المدينة المنورة، من خلال توفير وسيلة نقل مباشرة بين المطار والمنطقة المركزية، بما يدعم سهولة الوصول إلى المسجد النبوي والتنقل من وإلى المطار.

ويأتي تشغيل المسار ضمن منظومة النقل العام في المدينة المنورة، التي تهدف إلى توفير خيارات نقل ميسرة تسهم في خدمة الأهالي والزوار والمعتمرين.

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