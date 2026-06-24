المسجد الحرام.. ملتقى الأرواح ووحدة المسلمين في مشاهد إيمانية تجسد عالمية الرسالة

يحتضن المسجد الحرام على مدار الساعة جموع ضيوف الرحمن القادمين من مختلف دول العالم، في لوحة إنسانية فريدة تتجسد فيها معاني الوحدة الإسلامية والتآلف بين الشعوب، ومشاهد إيمانية تنبض بالسكينة والخشوع، وهم يؤدون مناسكهم وشعائرهم في أجواء يسودها الأمن والطمأنينة والروحانية.

سجلت عدسة “واس” داخل المسجد الحرام مشاهد متنوعة من الطواف حول الكعبة المشرفة، والصلاة والدعاء، وقراءة القرآن الكريم، إلى جانب لحظات التأمل والخشوع التي يعيشها ضيوف الرحمن في رحاب أطهر البقاع، حيث تتوحد القلوب والألسن على اختلاف اللغات والأعراق والألوان تحت راية الإسلام.

ويجسد المسجد الحرام صورة استثنائية للتآخي الإنساني، إذ يلتقي الملايين من المسلمين في مكان واحد تجمعهم قبلة واحدة وغاية واحدة، في مشهد تتلاشى فيه الفوارق، وتبرز فيه القيم الإسلامية السمحة التي تقوم على الرحمة والتسامح والمحبة.

وتظهر في جنبات المسجد الحرام مشاهد إنسانية مؤثرة، تتجسد فيها مشاعر الفرح والسكينة والامتنان التي ترتسم على وجوه ضيوف الرحمن، وهم يعيشون لحظات إيمانية طالما انتظروها، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتنظيم والرعاية التي وفرتها المملكة؛ لتمكينهم من أداء عباداتهم بكل يسر وطمأنينة.

ويظل المسجد الحرام، بما يحمله من مكانة عظيمة في نفوس المسلمين، شاهدًا على اجتماع الأمة الإسلامية في أقدس بقاع الأرض، ووجهةً تتجدد فيها مشاعر الإيمان، وتُروى فيها حكايات الشوق والرجاء والدعاء، في مشاهد روحانية تعكس رسالة الإسلام الجامعة، وتبرز عناية المملكة بالحرمين الشريفين وقاصديهما.