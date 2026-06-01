Icon

المسجد النبوي يجسد إرثًا معماريًا إسلاميًا يمتد عبر العصور Icon أسعار النفط تقفز بأكثر من 7% Icon ضيوف برنامج خادم الحرمين يثمنون جهود السعودية في خدمة القرآن الكريم Icon هندسة الحشود.. وثائقي جديد يرصد التجربة السعودية في إدارة أكبر تجمع بشري في العالم Icon مدينة الحجاج بحائل تودّع ضيوف الرحمن بعد إتمام مناسكهم وسط منظومة خدمية متكاملة Icon جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تنهي إجراءات مغادرة أولى رحلات الحجاج Icon السعودية تدين العدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية Icon ولي العهد يعزي ناصر عبدربه منصور هادي في وفاة والده رئيس الجمهورية اليمنية السابق Icon العمليات الأمنية يتلقى (2,966,795) اتصالًا عبر رقم الطوارئ الموحد 911 Icon جوازات منفذ الوديعة تنهي إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

المسجد النبوي يجسد إرثًا معماريًا إسلاميًا يمتد عبر العصور

الإثنين ١ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٣٥ مساءً
المسجد النبوي يجسد إرثًا معماريًا إسلاميًا يمتد عبر العصور
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

يُجسد المسجد النبوي لوحة معمارية فريدة تجمع بين الأصالة الإسلامية وروعة التصميم الهندسي، حيث تتناغم تفاصيله المعمارية لتبرز جمال الفن الإسلامي ودقة التنفيذ في مختلف أرجائه.

وتلفت القباب المتحركة المزخرفة بالأنماط الهندسية البديعة أنظار الزوار، فيما تعكس المآذن التاريخية الامتداد العمراني والتطور الذي شهده المسجد النبوي عبر مراحل التوسعة المتعاقبة، مع المحافظة على هويته المعمارية المميزة.

وتبرز الزخارف الإسلامية المنتشرة في أروقة المسجد وساحاته مستوى الإتقان الفني وروعة التشكيل، إلى جانب الثريات المذهبة التي تضفي مشهدًا جماليًا يعكس فخامة التفاصيل والعناية بأدق عناصر التصميم.

كما تجسد الأبواب العملاقة للمسجد النبوي حجم التوسعات السعودية المتعاقبة التي أسهمت في زيادة طاقته الاستيعابية وخدمة المصلين والزوار، فيما توفر المظلات الآلية المنتشرة في الساحات بيئة مريحة للمصلين، بتصميم هندسي متوازن يجمع بين الجمال والوظيفة، ويعزز تجربة الزائر في رحاب المسجد النبوي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أجواء إيمانية يعيشها زوار المسجد النبوي قبيل الغروب
السعودية

أجواء إيمانية يعيشها زوار المسجد النبوي قبيل...

السعودية
إمام المسجد النبوي في خطبة الجمعة: شعيرة الحج من أعظم العبادات البدنية وأدقّها أحكامًا
السعودية

إمام المسجد النبوي في خطبة الجمعة: شعيرة...

السعودية
المسجد النبوي يستقبل المصلين والزوار وسط منظومة خدمات متكاملة
السعودية

المسجد النبوي يستقبل المصلين والزوار وسط منظومة...

السعودية
خطيب المسجد النبوي: مشهد الحجيج صورة مشرقة لكمال الإسلام وجماله
السعودية

خطيب المسجد النبوي: مشهد الحجيج صورة مشرقة لكمال...

السعودية
استمرار الجهود الميدانية لقوات الدفاع المدني بالحج بالمنطقة المركزية والمسجد النبوي
السعودية

استمرار الجهود الميدانية لقوات الدفاع المدني بالحج...

السعودية
إطلاق مبادرة روّاد طيبة لإثراء تجربة زوار المسجد النبوي
السعودية

إطلاق مبادرة روّاد طيبة لإثراء تجربة زوار...

السعودية