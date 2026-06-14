المغرب يستهل مشواره في كأس العالم بالتعادل مع البرازيل

استهل منتخبا المغرب والبرازيل مشوارهما في بطولة كأس العالم 2026، بالتعادل الإيجابي (1-1) في المواجهة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة.

وقدم المنتخب المغربي أداءً قويًا أمام أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، ونجح في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 21 عن طريق اللاعب إسماعيل صيباري، فيما أدرك المنتخب البرازيلي التعادل في الدقيقة 32 عن طريق اللاعب فينيسيوس جونيور، لتنتهي المباراة بالتعادل وتقاسم نقاط اللقاء.

ملخص مباراة #المغرب_البرازيل • النتيجة : التعادل 1 – 1

• في الدقيقة 21 تقدم المغرب بهدف لـ إسماعيل صيباري بعد هجوم منظم من أسود الأطلس

• الدقيقة 32 سجل البرازيل التعادل بهدف لـ فينيسيوس جونيور بعد ان راوغ المدافعين وسدد بقوة

• نسبة الاستحواذ النهائية: حوالي 51% للبرازيل… pic.twitter.com/7dXMGAJdKl — ابوخالد / عثمان الحقيل (@OthmanAlhoqail) June 14, 2026

وبهذه النتيجة، حصد كل منتخب نقطة واحدة في مستهل مشواره بالمجموعة الثالثة التي تضم أيضًا منتخبي اسكتلندا وهايتي.

ومن المقرر أن تتواصل مواجهات المجموعة الثالثة بمباراة تجمع بين إسكتلندا وهايتي في وقت لاحق اليوم، وحتى نهاية اللقاء الثاني، يتقاسم منتخبي المغرب والبرازيل الصدارة مؤقتًا.