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المغرب يفوز على أسكتلندا بهدف دون رد في كأس العالم 2026

السبت ٢٠ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٦ صباحاً
المغرب يفوز على أسكتلندا بهدف دون رد في كأس العالم 2026
المواطن - فريق التحرير

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حقق المنتخب المغربي فوزًا ثمينًا على نظيره الأسكتلندي بنتيجة (1-0)، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب بوسطن، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في كأس العالم 2026.

المغرب يفوز على أسكتلندا

وسجل إسماعيل صيباري هدف المباراة الوحيد بعد مرور 71 ثانية على انطلاق اللقاء، ليقود منتخب بلاده إلى تحقيق فوزه الأول في النسخة الحالية من المونديال.

ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى 4 نقاط، عقب تعادله مع المنتخب البرازيلي بنتيجة (1-1) في الجولة الأولى، معززًا حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور المقبل.

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