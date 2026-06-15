المفوضية الأوروبية: يجب فتح مضيق هرمز فورا وبلا رسوم

شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على ضرورة أن يسمح الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران “بإعادة فتح” مضيق هرمز على الفور. وأضافت في بيان اليوم الاثنين، تعليقا على الاتفاق المُعلن أن “الأولوية الآن هي التنفيذ السريع والكامل من جانب جميع الأطراف”.

وقالت “يجب استعادة حرية الملاحة دون رسوم.. هذا أمر أساسي للاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي، ويفتح الباب أمام مفاوضات أوسع نطاقا بشأن السلام والأمن في الشرق الأوسط”.

كما أوضحت أن السلام في الشرق الأوسط سيكون مستحيلا “في ظل استمرار اشتعال النيران في لبنان”. وقالت “تجدد أوروبا دعوتها لجميع الأطراف لاحترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه، وتنفيذ وقف حقيقي لإطلاق النار”، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”

من جهتها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن الاتفاق الأميركي الإيراني “يحتمل أن يمثل انفراجة” بشأن الحرب. وأشارت في منشور على منصة إكس إلى أن الاتحاد سيدرس الآن سبل المشاركة في المرحلة المقبلة.

كما ذكرت كالاس قبل اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعددها 27 دولة، في بروكسل أن “التكتل مستعد لمساهمات من أجل حل مستدام، وذلك بداية من الثقل الاقتصادي والخبرة النووية والعلاقات طويلة الأمد مع شركاء الخليج”.

أتت تلك المواقف الأوروبية بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء أمس أن الاتفاق الأولي بين بلاده وإيران قد تم. وأكد في تصريحات لاحقاً أن مضيق هرمز سيفتح في الحال، ودون قيود أو رسوم على حركة الملاحة.

في حين تحدثت مصادر إيرانية عن إدارة مشتركة مع سلطنة عمان لهذا الممر المائي الاستراتيجي الذي شلت الحركة فيه منذ تفجر الحرب بين إيران من جهة وأميركا من جهة أخرى في 28 فبراير الماضي.

يذكر أن ترامب كان وجه مرارا خلال الحرب على إيران انتقادات إلى الدول الأوروبية، متهماً إياها بالتقاعص عن مساندة بلاده، أو الانخراط عسكرياً في فتح هرمز، ومعتبراً أنها المتضرر الأكبر من إغلاق المضيق.