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المكسيك تهزم التشيك بثلاثية نظيفة وتؤكّد صدارة المجموعة الأولى

الخميس ٢٥ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢١ صباحاً
المكسيك تهزم التشيك بثلاثية نظيفة وتؤكّد صدارة المجموعة الأولى
المواطن - واس

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حقق منتخب المكسيك فوزًا كبيرًا على نظيره التشيكي بثلاثة أهداف دون مقابل، في المواجهة التي جمعتهما اليوم، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم 2026.

وفرض المنتخب المكسيكي أفضليته على مجريات اللقاء، ونجح في ترجمة تفوقه إلى ثلاثة أهداف، محافظًا في الوقت ذاته على نظافة شباكه حتى صافرة النهاية، ليحصد انتصاره الثالث تواليًا في دور المجموعات.

وافتتح المنتخب المكسيكي التسجيل عند الدقيقة 55 عن طريق لاعبه ماتيو شافيز، قبل أن يعزز اللاعب كينيونيس النتيجة بإحراز الهدف الثاني عند الدقيقة 61، واختتم اللاعب فيدالجو ثلاثية منتخب بلاده بهدف ثالث عند الدقيقة 90+3.

وبهذه النتيجة، أنهى المنتخب المكسيكي دور المجموعات متصدرًا للمجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، ضامنًا التأهل إلى دور الـ32، وتوقف رصيد المنتخب التشيكي عند نقطة واحدة.

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