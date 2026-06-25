ترامب يطلب 88 مليار دولار من الكونغرس لتغطية تكاليف الحرب مع إيران الأخضر يجري تدريبه الأخير في أوستن قبل المغادرة إلى هيوستن لمواجهة الرأس الأخضر المنتخب البرازيلي يكسب أسكتلندا بثلاثة أهداف ويتأهل إلى دور الـ32 من كأس العالم المنتخب المغربي يفوز على هايتي برباعية ويتأهل إلى دور الـ32 بكأس العالم المكسيك تهزم التشيك بثلاثية نظيفة وتؤكّد صدارة المجموعة الأولى موجة حارة ورياح نشطة على الشرقية زلزالان مدمران يضربان فنزويلا.. عشرات القتلى ومئات الجرحى في كراكاس ومحيطها إغلاق مطار كراكاس إثر تعرضه لأضرار ناجمة عن زلزالين كأس العالم 2026: جنوب أفريقيا تحسم مواجهة كوريا الجنوبية بهدف نظيف توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على 6 مناطق
حقق منتخب المكسيك فوزًا كبيرًا على نظيره التشيكي بثلاثة أهداف دون مقابل، في المواجهة التي جمعتهما اليوم، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم 2026.
وفرض المنتخب المكسيكي أفضليته على مجريات اللقاء، ونجح في ترجمة تفوقه إلى ثلاثة أهداف، محافظًا في الوقت ذاته على نظافة شباكه حتى صافرة النهاية، ليحصد انتصاره الثالث تواليًا في دور المجموعات.
وافتتح المنتخب المكسيكي التسجيل عند الدقيقة 55 عن طريق لاعبه ماتيو شافيز، قبل أن يعزز اللاعب كينيونيس النتيجة بإحراز الهدف الثاني عند الدقيقة 61، واختتم اللاعب فيدالجو ثلاثية منتخب بلاده بهدف ثالث عند الدقيقة 90+3.
وبهذه النتيجة، أنهى المنتخب المكسيكي دور المجموعات متصدرًا للمجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، ضامنًا التأهل إلى دور الـ32، وتوقف رصيد المنتخب التشيكي عند نقطة واحدة.