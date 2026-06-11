المكسيك تهزم جنوب إفريقيا في افتتاح كأس العالم 2026

أنهى المنتخب المكسيكي عقدة مباريات الافتتاح وانتصر على منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الخميس، على ملعب أزتيكا في مدينة ميكسيكو سيتي، في افتتاح بطولة كأس العالم 2026.

واحتاج المنتخب المكسيكي لـ 9 دقائق فقط ليسجل الهدف الأول في نسخة العام الحالي من كأس العالم، عن طريق خوليان كينيونيس، مهاجم نادي القادسية السعودي.

افتتاح كأس العالم 2026

وفي الدقيقة 67 سجل راؤول خيمينيز الهدف الثاني لمنتخب المكسيك بعد كرة عرضية حولها برأسية متقنة نحو الشباك.

وتلقى سفيفيلو سيثول، مدافع منتخب جنوب إفريقيا، أول بطاقة حمراء في النسخة الحالية من كأس العالم، خلال مباراة المكسيك أمام جنوب إفريقيا.

وحصل سفيفيلو سيثول على البطاقة الحمراء المباشرة بعد إعاقة مهاجم المكسيك ومنعه من انفراد تام بالمرمى مع الدقيقة 49 من عمر المباراة.

وزاد ثيمبا زواني، صانع ألعاب منتخب جنوب إفريقيا، من متاعب منتخب بلاده خلال المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026، بعدما حصل على البطاقة الحمراء الثانية.

وتلقى ثيمبا زواني البطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 83، بعد صفع لاعب منتخب المكسيك، ورجوع حكم المباراة لتقنية الفيديو.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، الدقيقة 90+2، تلقى سيزار مونتيس، مدافع المكسيك بطاقة حمراء مباشرة، هي الثالثة في المباراة بعد إعاقة لمهاجم جنوب إفريقيا ومنع انفراد بالمرمى.

وكانت أول بطاقة صفراء في البطولة هذا العام من نصيب لاعب جنوب إفريقيا أيضًا تيبوهو موكوينا.