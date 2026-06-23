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تتصلان بالعلاقات الثنائية بين البلدين

الملك سلمان وولي العهد يتلقيان رسالتين خطيتين من ملك بريطانيا وولي عهده

الثلاثاء ٢٣ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٢٨ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يتلقيان رسالتين خطيتين من ملك بريطانيا وولي عهده
المواطن- واس

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، -حفظه الله- رسالة خطية، من جلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- رسالة خطية، من صاحب السمو الملكي الأمير ويليام أمير ويلز ولي عهد المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وتسلم الرسالتين معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي خلال استقباله، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة ستيفن تشارلز هيتشن.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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