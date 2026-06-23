القيادة تعزي أمير قطر في ضحايا انفجار أحد مصانع منطقة رأس لفان الصناعية الملك سلمان وولي العهد يتلقيان رسالتين خطيتين من ملك بريطانيا وولي عهده الدولار يرتفع عند أعلى مستوى منذ مايو 2025 بموافقة الملك سلمان.. المملكة تستضيف 1000 معتمر ومعتمرة من 16 دولة لعام 1448هـ فرنسا تسجّل 40 حالة غرق بسبب موجة الحر القاسية الإبل.. مكانة تاريخية وحضور متجدد في مسيرة التنمية أمانة جدة تضبط موقعًا مخالفًا بالرويس يُستخدم مسلخًا ومستودعًا لأغذية فاسدة “سبيس إكس” تطلق أول كبسولة إعادة دخول “Starfall” إلى المدار اضطراب حركة القطارات بسبب ارتفاع درجات الحرارة في بريطانيا لقب الهداف التاريخي.. ميسي ومبابي يتصدران سباق الهدافين في كأس العالم 2026
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، -حفظه الله- رسالة خطية، من جلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- رسالة خطية، من صاحب السمو الملكي الأمير ويليام أمير ويلز ولي عهد المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
وتسلم الرسالتين معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي خلال استقباله، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة ستيفن تشارلز هيتشن.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.