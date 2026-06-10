الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الفلبين في ضحايا الزلزال

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس فرديناند روموالديز ماركوس جونيور رئيس جمهورية الفلبين، في ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب بلاده.

وقال الملك المفدى: “علمنا بنبأ الزلزال الذي ضرب جنوب جمهورية الفلبين، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه “.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس فرديناند روموالديز ماركوس جونيور رئيس جمهورية الفلبين، في ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب بلاده.

وقال سمو ولي العهد: “بلغني نبأ الزلزال الذي ضرب جنوب جمهورية الفلبين، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه “.