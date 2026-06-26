Icon

#يهمك_تعرف | آلية معرفة حالة استحقاق الدعم السكني Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس تيمور الشرقية Icon الهلال الأحمر يوظف أحدث تقنيات الإنعاش القلبي الرئوي في استجابة ميدانية بالرياض Icon تحذير من جهات وهمية تستغل محركات البحث باسم وزارة التجارة Icon ترامب: استهداف لإيران للسفن بمضيق هرمز انتهاك أحمق لوقف إطلاق النار Icon سلمان للإغاثة يوزّع 290 سلة غذائية في دايكندي بأفغانستان Icon لبنان وإسرائيل يتوصلان إلى اتفاق إطاري وملحق أمني Icon فيصل بن فرحان يبحث مستجدات المنطقة مع وزير خارجية الأردن Icon مائي يعزز ثقافة الترشيد بمشاركات متخصصة خلال أسبوع المياه السعودي 2026 Icon الأخضر أمام اختبار الحسم.. تحضيرات مكثفة قبل مواجهة الرأس الأخضر في المونديال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس تيمور الشرقية

الجمعة ٢٦ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥١ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس تيمور الشرقية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس الدكتور خوسية راموس هورتا رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، في وفاة رئيس الجمهورية السابق السيد فرانسيسكو غوتيريش.

وقال الملك المفدى: “تلقينا نبأ وفاة رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية السابق السيد فرانسيسكو غوتيريش، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه”.

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الدكتور خوسية راموس هورتا رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، في وفاة رئيس الجمهورية السابق السيد فرانسيسكو غوتيريش.

وقال سمو ولي العهد: “تلقيت نبأ وفاة رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية السابق السيد فرانسيسكو غوتيريش، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بموافقة الملك سلمان.. المملكة تستضيف 1000 معتمر ومعتمرة من 16 دولة لعام 1448هـ 
أخبار رئيسية

بموافقة الملك سلمان.. المملكة تستضيف 1000 معتمر...

أخبار رئيسية
القيادة تهنئ أبيلاردو دي لا إسبرييا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في كولومبيا
السعودية

القيادة تهنئ أبيلاردو دي لا إسبرييا بمناسبة...

السعودية
برعاية الملك سلمان.. جامعة أم القرى تنظّم الملتقى العلمي السادس والعشرين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة
أخبار رئيسية

برعاية الملك سلمان.. جامعة أم القرى تنظّم...

أخبار رئيسية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير قطر
السعودية

الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير قطر

السعودية
القيادة تعزي أمير قطر في ضحايا انفجار أحد مصانع منطقة رأس لفان الصناعية
السعودية

القيادة تعزي أمير قطر في ضحايا انفجار...

السعودية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان الدوق الأكبر لدوقية لكسمبورغ
السعودية

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الدوق الأكبر...

السعودية
الملك سلمان وولي العهد يتلقيان رسالتين خطيتين من ملك بريطانيا وولي عهده
السعودية

الملك سلمان وولي العهد يتلقيان رسالتين خطيتين...

السعودية