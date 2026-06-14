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السعودية

الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك تايلند في وفاة ابنته

الأحد ١٤ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٩ صباحاً
الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك تايلند في وفاة ابنته
المواطن - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك ماها فاجيرالونجكورن ملك مملكة تايلند في وفاة ابنته الأميرة باجراكيتيابها ماهيدول.

وقال الملك المفدى: “تلقينا نبأ وفاة ابنتكم الأميرة باجراكيتيابها ماهيدول، ونعرب لجلالتكم ولأسرة الفقيدة ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك ماها فاجيرالونجكورن ملك مملكة تايلند في وفاة ابنته الأميرة باجراكيتيابها ماهيدول.

وقال سمو ولي العهد: “تلقيت نبأ وفاة ابنتكم الأميرة باجراكيتيابها ماهيدول، وأعرب لجلالتكم ولأسرة الفقيدة كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء”.

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