كأس العالم 2026.. أستراليا تفوز على تركيا بهدفين دون رد تايوان ترصد 7 سفن وطائرة واحدة تابعة للصين حول أراضيها القوات المسلحة البريطانية تعترض ناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الروسي 220 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية العام الدراسي بتعليم تبوك كأس العالم 2026.. إسكتلندا تحصد أول ثلاث نقاط على حساب هايتي فلكية جدة: هلال الفجر يُنبئ باقتراب نهاية العام الهجري 1447هـ الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك تايلند في وفاة ابنته المغرب يستهل مشواره في كأس العالم بالتعادل مع البرازيل 344 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني بجازان ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين إلى 61 قتيلًا
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك ماها فاجيرالونجكورن ملك مملكة تايلند في وفاة ابنته الأميرة باجراكيتيابها ماهيدول.
وقال الملك المفدى: “تلقينا نبأ وفاة ابنتكم الأميرة باجراكيتيابها ماهيدول، ونعرب لجلالتكم ولأسرة الفقيدة ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه”.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك ماها فاجيرالونجكورن ملك مملكة تايلند في وفاة ابنته الأميرة باجراكيتيابها ماهيدول.
وقال سمو ولي العهد: “تلقيت نبأ وفاة ابنتكم الأميرة باجراكيتيابها ماهيدول، وأعرب لجلالتكم ولأسرة الفقيدة كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء”.