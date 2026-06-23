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بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الدوق الأكبر لدوقية لكسمبورغ

الثلاثاء ٢٣ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٥ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان الدوق الأكبر لدوقية لكسمبورغ
المواطن - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لصاحب السمو الملكي الدوق غيوم، الدوق الأكبر لدوقية لكسمبورغ الكبرى، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لسموه، ولحكومة وشعب دوقية لكسمبورغ الكبرى الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لصاحب السمو الملكي الدوق غيوم، الدوق الأكبر لدوقية لكسمبورغ الكبرى، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لسموه، ولحكومة وشعب دوقية لكسمبورغ الكبرى الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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