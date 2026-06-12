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بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الفلبين

الجمعة ١٢ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٢٤ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الفلبين
المواطن - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس فرديناند روموالديز ماركوس جونيور، رئيس جمهورية الفلبين، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الفلبين الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس فرديناند روموالديز ماركوس جونيور، رئيس جمهورية الفلبين، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الفلبين الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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