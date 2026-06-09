استدعاء 280 جهاز عرض محمول من BenQ بسبب خلل خطير الصوم يساعد في تحسين استجابة الجسم للعلاج الكيماوي أمطار الباحة تنعش الأودية وتزيد اخضرار المرتفعات مع اقتراب موسم الصيف الأمن البيئي يضبط مخالفًا في المدينة المنورة ضبط مواطن رعى 20 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك الأردن تراجع الدولار بعد ذروة شهرين وسط توتر الأوضاع بالشرق الأوسط السمنة قد تسبب ضيق التنفس حتى مع سلامة القلب والرئتين جسيمات البلاستيك قادرةٌ على التأثير في وظائف الدماغ أنجزنا ومكملين.. برنامج التحول الوطني يطلق تقرير إنجازاته حتى نهاية 2025
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة ذكرى يوم الجلوس.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
وأشاد -أيده الله- بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة ذكرى يوم الجلوس.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.