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الملك سلمان يأمر بترقية وتعيين 212 قاضيًا بوزارة العدل

الإثنين ٨ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤١ مساءً
الملك سلمان يأمر بترقية وتعيين 212 قاضيًا بوزارة العدل
المواطن - واس

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمره الكريم، بترقية وتعيين (212) قاضيًا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وأكد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلّف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن الأمر الكريم يأتي امتدادًا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- للمرفق العدلي، وحرصهما على تعزيز كفاءته ورفع جودة مخرجاته.

وأوضح أن هذا الأمر الملكي يمثل دعمًا لمسيرة التطوير التي يشهدها المرفق العدلي، ويسهم في تعزيز كفاءة الأداء القضائي، ورفع جودة الأحكام، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة؛ بما ينعكس إيجابًا على تحسين تجربة المستفيدين ورفع مستوى رضاهم، وتحقيق العدالة الناجزة.

ورفع الدكتور الصمعاني الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على دعمها المتواصل، سائلًا المولى -عز وجل- التوفيق لأصحاب الفضيلة القضاة لأداء مهامهم بما يحقق التطلعات في إقامة العدل.

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