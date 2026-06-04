هيئة التراث تعثر على أكثر من 1700 أثرٍ في ميقات الجحفة الأثري الملك سلمان يأمر بترقية وتعيين 37 قاضيًا بديوان المظالم طرح 6 فرص استثمارية لزراعة الفواكه الاستوائية في جازان وزير الخارجية يدين الهجمات الإيرانية الغاشمة على البحرين ضبط مواطن رعى 25 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز مصحف نادر يعود إلى عام 1843م يتصدر مقتنيات متحف القرآن الكريم بمكة المكرمة بدء أعمال السجل العقاري لمنطقتين عقاريتين بمكة المكرمة ناسا تنهي مهمة إلى المريخ استمرت أكثر من 11 عامًا لدراسة الغلاف الجوي سبل تواصل خدمة ضيوف الرحمن عبر 24 فرعًا في مكة المكرمة والمدينة المنورة باحثون يبتكرون جهازًا يحفز عضلة القلب ويصحح إيقاع انقباضاته
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين (37) قاضيًا بديوان المظالم.
وأوضح معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، أن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية (3) قضاة إلى درجة (رئيس محكمة استئناف)، وقاضٍ إلى درجة (قاضي استئناف)، وقاضيين إلى درجة (رئيس محكمة / أ)، و(4) قضاة إلى درجة (رئيس محكمة / ب)، و(7) قضاة إلى درجة (وكيل محكمة / أ)، و(4) قضاة إلى درجة (وكيل محكمة / ب)، و(9) قضاة إلى درجة (قاضي / أ)، و(4) قضاة إلى درجة (قاضي / ب)، بالإضافة إلى تعيين (3) قضاة على ذات الدرجة.
وقال: “إن القضاء الإداري يحظى برعاية ودعم خادم الحرمين الشريفين واهتمام وتوجيه سمو ولي العهد -حفظهما الله-، وهو ما يؤكده هذا الأمر الملكي الكريم بدعم ديوان المظالم؛ بما يعزز كفاءة العمل القضائي، ويدعم دوائره القضائية بالكفاءات المؤهلة، ويرفع جاهزية المنظومة لمواصلة مسيرة القضاء الإداري الرائدة”.