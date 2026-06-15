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“الملك فهد والقضايا الخارجية”.. كتاب يهديه إبراهيم الماجد لـ “حفيد الفهد”

الإثنين ١٥ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١:٠٠ مساءً
“الملك فهد والقضايا الخارجية”.. كتاب يهديه إبراهيم الماجد لـ “حفيد الفهد”
المواطن - فريق التحرير

تسلم صاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء من المستشار والكاتب الصحفي أ. إبراهيم بن سعد الماجد نسخة من كتاب – الملك فهد والقضايا الخارجية – الذي سبق وأن نشره المؤلف عن جهود الملك فهد – رحمه الله – الخارجية ونصرته لقضايا الأمة العربية والإسلامية، والتي تأتي في اطار الدبلوماسية السعودية المنطلقة من حكمة القيادة وبعد نظرها.

ويأتي هذا الإهداء لسمو الأمير تركي لما عُرف عن سموه من حرصه على توثيق مواقف قادة هذه البلاد وحفظ مصادر المعلومات.

وقد عبر المستشار إبراهيم الماجد عن سعادته بما لقيه هذا الإهداء من احتفاء من سموه حفظه الله .


 

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