Icon

دوريات المجاهدين بجازان تقبض على مخالف لنقله 10 مخالفين لنظام أمن الحدود Icon انخفاض أسعار الذهب بنسبة 1% Icon سلمان للإغاثة يوزّع 700 سلة غذائية في محافظة دير الزور بسوريا Icon الجيش الأمريكي: تغيير مسار 125 سفينة تجارية منذ بدء حصار إيران Icon جامعة الملك عبدالعزيز تصدر التقويم الأكاديمي للعام القادم Icon الكويت: تعاملنا مع 9 بلاغات منها 4 حوادث نتيجة سقوط شظايا Icon رابطة العالم الإسلامي تدين العدوانَ الإيرانيَّ الآثمَ على البحرين والكويت Icon حساب “أخباركم” على تيك توك يواكب حج 1447هـ ويبرز جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن Icon عبدالعزيز بن سلمان يبحث تعزيز التعاون الفني والتقني مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية Icon رجل الأمن السعودي.. مشاهد إنسانية تتكرر كل عام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

المملكة المتحدة تدين الاعتداء الإيراني على مطار الكويت الدولي

الأربعاء ٣ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٤ مساءً
المملكة المتحدة تدين الاعتداء الإيراني على مطار الكويت الدولي
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أدانت المملكة المتحدة بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الذي استهدف المدنيين في مطار الكويت الدولي.

وأعربت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر عن تضامنها الكامل مع دولة الكويت وشركائها في منطقة الخليج، مؤكدةً دعم بلادها لأمن واستقرار الكويت والمنطقة.

وحثّت كوبر إيران على الانخراط الكامل في الحوار من أجل التوصل إلى السلام، مشددةً على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بإسناد جوي وبري.. الداخلية الكويتية: ضبط النزلاء الهاربين
العالم

بإسناد جوي وبري.. الداخلية الكويتية: ضبط النزلاء...

العالم
لقطات تظهر حجم الدمار في مطار الكويت الدولي جراء العدوان الإيراني
العالم

لقطات تظهر حجم الدمار في مطار الكويت...

العالم
الكويت: تعاملنا مع 9 بلاغات منها 4 حوادث نتيجة سقوط شظايا
العالم

الكويت: تعاملنا مع 9 بلاغات منها 4...

العالم
الكويت تدين الهجمات الإيرانية الآثمة المتكررة
العالم

الكويت تدين الهجمات الإيرانية الآثمة المتكررة

العالم
السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة على الكويت
أخبار رئيسية

السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الهجمات الإيرانية...

أخبار رئيسية
الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية
العالم

الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات...

العالم
الخارجية الكويتية: وفاة شخص وإصابة آخرين إثر العدوان الإيراني اليوم
العالم

الخارجية الكويتية: وفاة شخص وإصابة آخرين إثر...

العالم
السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على الكويت
السعودية

السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الهجمات المعادية...

السعودية