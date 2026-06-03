المملكة المتحدة تدين الاعتداء الإيراني على مطار الكويت الدولي

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أدانت المملكة المتحدة بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الذي استهدف المدنيين في مطار الكويت الدولي.
وأعربت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر عن تضامنها الكامل مع دولة الكويت وشركائها في منطقة الخليج، مؤكدةً دعم بلادها لأمن واستقرار الكويت والمنطقة.
وحثّت كوبر إيران على الانخراط الكامل في الحوار من أجل التوصل إلى السلام، مشددةً على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار.