المملكة تدين وتستنكر بأشد العبارات الهجمات الإيرانية على الأراضي البحرينية

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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها بأشد العبارات الهجمات الإيرانية على الأراضي البحرينية بعددٍ من الطائرات المسيّرة فجر اليوم.
وقالت الوزارة في بيان: “المملكة تؤكد رفضها القاطع لهذه الاعتداءات بصفتها انتهاكًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتجدد تأكيدها بأن هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأضافت: “المملكة تجدد تضامنها مع مملكة البحرين، ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها”.