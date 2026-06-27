المملكة تدين وتستنكر بأشد العبارات الهجمات الإيرانية على الأراضي البحرينية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها بأشد العبارات الهجمات الإيرانية على الأراضي البحرينية بعددٍ من الطائرات المسيّرة فجر اليوم.

وقالت الوزارة في بيان: “المملكة تؤكد رفضها القاطع لهذه الاعتداءات بصفتها انتهاكًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتجدد تأكيدها بأن هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضافت: “المملكة تجدد تضامنها مع مملكة البحرين، ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها”.