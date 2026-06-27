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السعودية
بعددٍ من الطائرات المسيّرة فجر اليوم

المملكة تدين وتستنكر بأشد العبارات الهجمات الإيرانية على الأراضي البحرينية

السبت ٢٧ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٤:٥٠ مساءً
المملكة تدين وتستنكر بأشد العبارات الهجمات الإيرانية على الأراضي البحرينية
المواطن- واس

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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها بأشد العبارات الهجمات الإيرانية على الأراضي البحرينية بعددٍ من الطائرات المسيّرة فجر اليوم.

وقالت الوزارة في بيان: “المملكة تؤكد رفضها القاطع لهذه الاعتداءات بصفتها انتهاكًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتجدد تأكيدها بأن هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضافت: “المملكة تجدد تضامنها مع مملكة البحرين، ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها”.

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