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المملكة تستعرض تجربتها في تعزيز الرياضة المجتمعية بمنتدى الشرق الأوسط للاستثمار الرياضي بلندن

الخميس ٤ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٥٧ مساءً
المملكة تستعرض تجربتها في تعزيز الرياضة المجتمعية بمنتدى الشرق الأوسط للاستثمار الرياضي بلندن
المواطن- فريق التحرير

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شارك وفد من الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، برئاسة المدير التنفيذي للاتحاد شيماء الحصيني، في منتدى الشرق الأوسط للاستثمار الرياضي (MESIF)، الذي أُقيم في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من (٢ إلى ٣ يونيو ٢٠٢٦م)، بحضور عدد من القيادات العليا والمستثمرين وصنّاع القرار لمناقشة مستقبل الرياضة في المنطقة وخارجها.

واستعرضت الحصيني خلال المنتدى جهود الاتحاد السعودي للرياضة للجميع في تعزيز العلاقات الدولية، في إطار التزام المملكة ببناء منظومة رياضية مجتمعية مستدامة، وناقشت مع عدد من المتحدثين دور الابتكار والاستثمار والإستراتيجيات الوطنية في تسريع نمو القطاع الرياضي في الشرق الأوسط.

وأكدت أن المشاركة في منتدى الشرق الأوسط للاستثمار الرياضي أتاح للاتحاد فرصة مهمة للحوار مع عدد من القيادات الرياضية التي تُسهم في دفع نمو القطاع الرياضي في المنطقة.

وقالت الحصيني خلال مشاركتها في جلسة حوارية بعنوان (الرياضة القاعدية والمشاركة المجتمعية الواسعة في الشرق الأوسط: تعزيز الصحة والمجتمع والأثر الاجتماعي): “إن المشاركة مكّنتنا من استعراض تجربة الاتحاد السعودي للرياضة للجميع في تطوير برامج مجتمعية تستهدف مختلف الأعمار والخلفيات، وتعزز دور الرياضة في دعم الصحة وجودة الحياة والأثر الاجتماعي”.

ويُعَد منتدى الشرق الأوسط للاستثمار الرياضي، الذي أقيم بملعب توتنهام هوتسبير، مؤتمرًا ومعرضًا عالميًا يجمع الحكومات الإقليمية والعلامات الرياضية؛ بهدف دعم تطوُّر القطاع الرياضي المتنامي في الشرق الأوسط، إذ تناولت جلسات المنتدى على مدى يومين عددًا من المحاور الرئيسة، شملت توسيع شراكات القطاع الخاص، وتعزيز التكامل الإقليمي، ودعم الابتكار، وإعادة تعريف الرياضة بوصفها أداة لصناعة الإرث وتعزيز الهوية والدبلوماسية.

وشهد المنتدى في نسخة هذا العام حضور أكثر من (400) مشارك، و(20) راعيًا، إلى جانب أكثر من (50) قياديًا بارزًا من مختلف مجالات الاستثمار الرياضي، بما يعكس اتساع نطاق المنتدى وتركيزه على الحوكمة، والاستثمار، والبنية التحتية، وتطوير الرياضة القاعدية، وربط قطاع الرياضة في الشرق الأوسط بالشركاء الدوليين ومقدمي الحلول العالمية.

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