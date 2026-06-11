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المملكة وكازاخستان تُبرمان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بقطاع التعدين

الخميس ١١ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٣٨ مساءً
المملكة وكازاخستان تُبرمان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بقطاع التعدين
المواطن- فريق التحرير

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أبرم معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف مذكرة تفاهم مع معالي وزير الصناعة والبناء في جمهورية كازاخستان يرسايين ناغاسبايي، تستهدف تعزيز التعاون الإستراتيجي بين البلدين في قطاع التعدين والثروة المعدنية، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال الاستكشاف التعديني وأحدث تقنياته، إلى جانب تشجيع الاستثمارات التعدينية المشتركة.

وتهدف مذكرة التفاهم التي أُبرمت خلال الزيارة الرسمية الحالية لمعالي الوزير إلى جمهورية كازاخستان؛ إلى تطوير التعاون الثنائي في عددٍ من المجالات المرتبطة بقطاع التعدين، بما يشمل الاستكشاف التعديني، وتبادل الخبرات والمعرفة، وتحفيز الاستثمارات المشتركة، وتعزيز الشراكات بين الشركات السعودية والكازاخستانية العاملة في القطاع.

وتسعى إلى دعم التعاون في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة المستخدمة في التعدين، والاستفادة من الخبرات المتبادلة لتطوير سلاسل القيمة التعدينية، ورفع كفاءة عمليات الاستكشاف والتعدين، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.

وتأتي مذكرة التفاهم ضمن جهود المملكة الرامية إلى توسيع شراكاتها الدولية في قطاع التعدين والمعادن، وتعزيز التعاون مع الدول ذات الإمكانات التعدينية الواعدة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز مكانة المملكة مركزًا عالميًا للتعدين والمعادن.

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