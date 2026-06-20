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“المنافذ الجمركية” تسجل 1367 حالة ضبط خلال أسبوع

السبت ٢٠ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٣٧ مساءً
“المنافذ الجمركية” تسجل 1367 حالة ضبط خلال أسبوع
المواطن - فريق التحرير

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سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 1367 حالة ضبط للممنوعات، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا) لتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها.

وشملت الأصناف المضبوطة (110) أصناف من المواد المخدرة، مثل: الحشيش، والكوكايين، والهيروين، والشبو، وحبوب الكبتاجون وغيرها، إضافةً إلى (405) من المواد المحظورة.

كما شهدت المنافذ الجمركية إحباط (2669) من التبغ ومشتقاته، إلى جانب (161) صنف لمبالغ مالية، و(6) أصناف من الأسلحة ومستلزماتها.
وأكدت “زاتكا” أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.

ودعت “زاتكا” في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) أو الرقم الدولي (009661910)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

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