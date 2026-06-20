ترامب يلقي نظرة على الطائرة الرئاسية الجديدة “المنافذ الجمركية” تسجل 1367 حالة ضبط خلال أسبوع مغادرة أولى الصادرات اللبنانية من مرفأ بيروت إلى ميناء جدة الإسلامي مركز النخيل والتمور يُطلق حملة “بشاير الرطب” فلكية جدة: غدًا بداية فصل الصيف فلكيًا منتخب البرازيل يتغلّب على هايتي بثلاثية نظيفة في كأس العالم 2026 بعشرة لاعبين.. باراجواي يفوز على تركيا في كأس العالم القصيم.. وجهات متنوعة تعزز جاذبية السياحة والترفيه تنبيه من رياح نشطة على محافظة الجموم خلال أسبوع.. ضبط 15288 مخالفًا بينهم 24 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف والأمانة
سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 1367 حالة ضبط للممنوعات، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا) لتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها.
وشملت الأصناف المضبوطة (110) أصناف من المواد المخدرة، مثل: الحشيش، والكوكايين، والهيروين، والشبو، وحبوب الكبتاجون وغيرها، إضافةً إلى (405) من المواد المحظورة.
كما شهدت المنافذ الجمركية إحباط (2669) من التبغ ومشتقاته، إلى جانب (161) صنف لمبالغ مالية، و(6) أصناف من الأسلحة ومستلزماتها.
وأكدت “زاتكا” أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.
ودعت “زاتكا” في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) أو الرقم الدولي (009661910)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.