المنتخب الأمريكي يقسوم على الباراغواي برباعية في كأس العالم

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تغلب المنتخب الأمريكي على نظيره الباراجواي بنتيجة (4 – 1) اليوم، في مستهل مشواره ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.
وسجل أهداف المنتخب الأمريكي كل من داميان بوباديلا بالخطأ في مرماه، وفولارين بالوجون (هدفين)، وجيو رينا، فيما أحرز ماوريسيو هدف باراغواي الوحيد.
وشكّل هذا الفوز الكبير بداية مثالية للمنتخب الأمريكي في منافسات المجموعة الرابعة، إذ سجل أربعة أهداف في المباراة، محققًا أعلى حصيلة تهديفية له في لقاء واحد بتاريخ مشاركاته في كأس العالم.