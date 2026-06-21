المنتخب السعودي يخسر أمام إسبانيا برباعية في كأس العالم 2026

فاز المنتخب الإسباني على المنتخب السعودي بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة أتلانتا الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026.

ودخل المنتخب السعودي اللقاء بتشكيل ضم محمد العويس في حراسة المرمى، وأمامه خط دفاع مكوّن من سعود عبدالحميد، عبدالإله العمري، حسان تمبكتي، وعلي لاجامي، فيما شارك في خط الوسط متعب الحربي، عبدالله الخيبري، وناصر الدوسري.

وقاد هجوم الأخضر الثلاثي سالم الدوسري، فراس البريكان، ومصعب الجوير.