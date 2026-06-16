المنتخب الإيراني يستهل مشواره في كأس العالم بالتعادل الإيجابي مع نيوزيلندا

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استهل المنتخب الإيراني مشواره في كأس العالم 2026 بالتعادل (2-2) مع نظيره النيوزيلندي، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب لوس أنجلوس، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السابعة.
وافتتح منتخب نيوزيلندا التسجيل مبكرًا عن طريق إيلايجا جاست في الدقيقة (7)، قبل أن يدرك رامين رضائيان التعادل لإيران في الدقيقة (32)، ليعود إيلايجا جاست ليمنح منتخب نيوزيلندا التقدم مجددًا في الدقيقة (54)، لكن محمد محبي سجل هدف التعادل لإيران في الدقيقة (64)، لتنتهي المواجهة بتقاسم المنتخبين نقاط المباراة.