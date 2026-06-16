Icon

نقص الدوبامين يجعل المراهقين أكثر ميلًا للمخاطرة Icon مدرب الأخضر دونيس: لعبنا جيدًا والتراجع سبب التعادل أمام الأوروغواي Icon وظائف شاغرة بفروع مجموعة الراشد Icon وظائف شاغرة لدى الإلكترونيات المتقدمة Icon وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية Icon المنتخب الإيراني يستهل مشواره في كأس العالم بالتعادل الإيجابي مع نيوزيلندا Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح وغبار على عدة مناطق Icon تعادل إيجابي بين السعودية وأوروجواي في افتتاح مشوار الأخضر بالمونديال Icon عبدالإله العمري يمنح السعودية التقدم أمام أوروجواي في الشوط الأول Icon تشكيل منتخب السعودية أمام أوروجواي في كأس العالم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة

المنتخب الإيراني يستهل مشواره في كأس العالم بالتعادل الإيجابي مع نيوزيلندا

الثلاثاء ١٦ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٩ صباحاً
المنتخب الإيراني يستهل مشواره في كأس العالم بالتعادل الإيجابي مع نيوزيلندا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

استهل المنتخب الإيراني مشواره في كأس العالم 2026 بالتعادل (2-2) مع نظيره النيوزيلندي، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب لوس أنجلوس، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السابعة.

وافتتح منتخب نيوزيلندا التسجيل مبكرًا عن طريق إيلايجا جاست في الدقيقة (7)، قبل أن يدرك رامين رضائيان التعادل لإيران في الدقيقة (32)، ليعود إيلايجا جاست ليمنح منتخب نيوزيلندا التقدم مجددًا في الدقيقة (54)، لكن محمد محبي سجل هدف التعادل لإيران في الدقيقة (64)، لتنتهي المواجهة بتقاسم المنتخبين نقاط المباراة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد