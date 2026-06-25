المنتخب البرازيلي يكسب أسكتلندا بثلاثة أهداف ويتأهل إلى دور الـ32 من كأس العالم 

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تأهل المنتخب البرازيلي إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026 لكرة القدم متصدرًا المجموعة الثالثة، بعد فوزه على نظيره الأسكتلندي بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب “هارد روك ” ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.
وسجل أهداف المنتخب البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقتين (7) و(45+3)، فيما أضاف ماتيوس كونيا الهدف الثالث في الدقيقة (60).
ورفعت البرازيل رصيدها إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن المنتخب المغربي صاحب المركز الثاني، فيما جاءت أسكتلندا ثالثة برصيد 3 نقاط، وحلت هايتي رابعة دون نقاط.