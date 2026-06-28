المنتخب السعودي للذكاء الاصطناعي يحقق 6 جوائز في أولمبياد آسيا والباسيفيك

حقق المنتخب السعودي للذكاء الاصطناعي 6 جوائز دولية في أولمبياد الذكاء الاصطناعي لدول آسيا والباسيفيك APOAI 2026، الذي نظمته الصين -عن بُعد- في نسخته الأولى، بمشاركة 129 طالبًا يمثلون 18 دولة، وذلك في أول مشاركة للمملكة في هذه المسابقة الدولية الناشئة.

وجاءت جوائز المملكة بواقع ميدالية ذهبية، و3 ميداليات فضية، وشهادتي تقدير؛ إذْ نال الطالب قصي عماد جادالله من إدارة تعليم جدة الميدالية الذهبية، فيما حقق الطالب ليث سويد الزهراني من إدارة تعليم الرياض الميدالية الفضية، والطالب يوسف فريد الخلاوي من إدارة تعليم جدة الميدالية الفضية، والطالب علي أيمن الخباز من إدارة تعليم الشرقية الميدالية الفضية، وحصل الطالب رائد حسن طيب من إدارة تعليم الشرقية على شهادة تقدير، والطالب حمد محمد الكلباني من إدارة تعليم الرياض على شهادة تقدير.

وتأتي مشاركة المملكة ممثلةً في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، بالشراكة مع وزارة التعليم وأكاديمية كاوست، تأكيدًا لحضور الطلبة السعوديين في مجالات التقنية المتقدمة، وتعزيزًا للاستثمار في الكفاءات الوطنية الشابة في الذكاء الاصطناعي وتقنيات المستقبل.

وتُعد أولمبياد الذكاء الاصطناعي لدول آسيا والباسيفيك مبادرة تعليمية دولية تستهدف طلبة المرحلة الثانوية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتهدف إلى تعزيز مهاراتهم في الذكاء الاصطناعي، وتنمية قدراتهم في التفكير المنطقي، وحل المشكلات، والتعامل مع التحديات التقنية الحديثة، وفق إطار يحاكي معايير أولمبياد الذكاء الاصطناعي الدولي.

وخضع الطلبة المشاركون لرحلة تأهيلية متكاملة في أكاديمية كاوست شملت مراحل تقييمية، ومعسكرات تدريبية متخصصة، واختبارات ترشيحية؛ بهدف تطوير مهاراتهم في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والتفكير التحليلي، ورفع جاهزيتهم للمنافسة الدولية.

وتعكس هذه المشاركة جهود “موهبة” وشراكتها مع وزارة التعليم في اكتشاف ورعاية وتمكين الطلبة الموهوبين، وتهيئتهم للمنافسة عالميًا في المجالات العلمية والتقنية ذات الأولوية، بما يسهم في إعداد جيل وطني قادر على مواكبة التحولات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي والابتكار.