المنتخب السعودي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الرأس الأخضر في كأس العالم

عاود المنتخب السعودي اليوم تدريباته في مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية استعدادًا لمواجهة منتخب الرأس الأخضر يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالمFIFA 2026™️.

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب Q2 بمدينة أوستن تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس، قُسِّموا خلالها إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى التي ضمّت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة أمام منتخب إسبانيا، مرانًا استرجاعيًا في الصالة الرياضية، في حين أجرت المجموعة الأخرى حصة تدريبية بدأت بمران الإحماء، أعقبه مران الاستحواذ على الكرة، قبل أن يختتم اللاعبون الحصة التدريبية بمناورة بين مجموعتين.