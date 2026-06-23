Icon

سبيس إكس تخسر 400 مليار دولار من قيمتها السوقية في جلسة واحدة Icon الصين تطلق قمرًا اصطناعيًا جديدًا للاختبارات التكنولوجية المتطورة Icon إشارات ذكية بتقنيات الذكاء الاصطناعي في تقاطع حيوي ببريدة Icon النرويج تحجز مقعدها في الأدوار الإقصائية بعد الفوز على السنغال بثلاثية Icon فرنسا تحسم تأهلها إلى دور الـ32 بثلاثية في شباك العراق Icon المنتخب السعودي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الرأس الأخضر في كأس العالم Icon السعودية تقود الموقف العربي في مجلس الأمن: دعم سيادة سوريا ورفض الاعتداءات الإسرائيلية Icon الجزائر تحسم مواجهتها أمام الأردن بهدفين مقابل هدف في كأس العالم 2026 Icon توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على 7 مناطق Icon الأسهم الأمريكية تُغلق على تباين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة

المنتخب السعودي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الرأس الأخضر في كأس العالم

الثلاثاء ٢٣ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٩ صباحاً
المنتخب السعودي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الرأس الأخضر في كأس العالم
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

عاود المنتخب السعودي اليوم تدريباته في مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية استعدادًا لمواجهة منتخب الرأس الأخضر يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالمFIFA 2026™️.

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب Q2 بمدينة أوستن تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس، قُسِّموا خلالها إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى التي ضمّت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة أمام منتخب إسبانيا، مرانًا استرجاعيًا في الصالة الرياضية، في حين أجرت المجموعة الأخرى حصة تدريبية بدأت بمران الإحماء، أعقبه مران الاستحواذ على الكرة، قبل أن يختتم اللاعبون الحصة التدريبية بمناورة بين مجموعتين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لقطات من تدريبات الأخضر استعدادًا لمواجهة إسبانيا في المونديال
أخبار رئيسية

لقطات من تدريبات الأخضر استعدادًا لمواجهة إسبانيا...

أخبار رئيسية
مدرب الأخضر: مواجهة إسبانيا صعبة ولن نخاطر أمامها
أخبار رئيسية

مدرب الأخضر: مواجهة إسبانيا صعبة ولن نخاطر...

أخبار رئيسية
البرازيلي كلاوس حكم مواجهة الأخضر وإسبانيا في كأس العالم
الرياضة

البرازيلي كلاوس حكم مواجهة الأخضر وإسبانيا في...

الرياضة