المنتخب الكندي يتغلب على نظيره القطري 6-0 في كأس العالم 2026

فاز المنتخب الكندي على نظيره القطري بستة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب “بي سي بلايس”، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في كأس العالم 2026.

وسجل أهداف المنتخب الكندي كل من كايل لارين في الدقيقة 16، وجوناثان ديفيد في الدقائق 29 و45+3 و90+2، فيما أضاف البديل نايثن صليبا الهدف الخامس في الدقيقة 64، قبل أن يسجل القطري محمد مناعي الهدف السادس بالخطأ في مرماه بالدقيقة 75.

وبهذه النتيجة، تصدر الكندي المجموعة برصيد أربع نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على المنتخب السويسري الذي فاز في وقت سابق على البوسنة والهرسك بنتيجة 4-1.