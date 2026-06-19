4 خطوات تخفض استهلاك المكيف للكهرباء رياح على العاصمة المقدسة حتى السابعة مساء أسعار النفط تتراجع مع توقعات بزيادة الإمدادات في الأسواق العالمية المنتخب الكندي يتغلب على نظيره القطري 6-0 في كأس العالم 2026 كأس العالم 2026: المكسيك أول المتأهلين إلى دور الـ32 إلغاء المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق أوكرانيا تقصف مصفاة نفط في روسيا والدخان يغطي سماء موسكو الحكومة البريطانية: ندرس إطلاق مهمة لتأمين مضيق هرمز القبض على مقيم هندي لترويجه الشبو المخدر في الشرقية
فاز المنتخب الكندي على نظيره القطري بستة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب “بي سي بلايس”، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في كأس العالم 2026.
وسجل أهداف المنتخب الكندي كل من كايل لارين في الدقيقة 16، وجوناثان ديفيد في الدقائق 29 و45+3 و90+2، فيما أضاف البديل نايثن صليبا الهدف الخامس في الدقيقة 64، قبل أن يسجل القطري محمد مناعي الهدف السادس بالخطأ في مرماه بالدقيقة 75.
وبهذه النتيجة، تصدر الكندي المجموعة برصيد أربع نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على المنتخب السويسري الذي فاز في وقت سابق على البوسنة والهرسك بنتيجة 4-1.