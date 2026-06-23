المنظمة البحرية الدولية تبدأ تنفيذ خطة لإجلاء بحارة سفن عالقة في الخليج

بدأت ⁠المنظمة البحرية الدولية التابعة ⁠للأمم المتحدة اليوم، تنفيذ خطة إجلاء لمئات السفن التي تقل ​11 ألف ⁠بحار عالقين ‌في الخليج، وذلك بعد التوصل ​إلى ⁠اتفاق ⁠لوقف ⁠إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت المنظمة: “بدأنا الآن ‌بالتواصل مع السفن ​لبدء عملية ⁠الإجلاء”، دون تحديد إطار زمني.