المنظمة البحرية الدولية تبدأ تنفيذ خطة لإجلاء بحارة سفن عالقة في الخليج

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بدأت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة اليوم، تنفيذ خطة إجلاء لمئات السفن التي تقل 11 ألف بحار عالقين في الخليج، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.
وقالت المنظمة: “بدأنا الآن بالتواصل مع السفن لبدء عملية الإجلاء”، دون تحديد إطار زمني.