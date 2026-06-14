المنظمة العالمية لصحة الحيوان WOAH تعتمد برنامج المملكة لمكافحة داء السعار

اعتمدت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية WOAH برنامج المملكة العربية السعودية لمكافحة داء السعار، وذلك بعد استيفاء المملكة جميع المتطلبات الفنية والمعايير الدولية المعتمدة لاعتماد برامج المكافحة، وهو ما يعد خطوة رائدة إقليميًا في اعتمادات برامج المكافحة على مستوى المنظمة في الأمراض الحيوانية ومنها هذا المرض تتويجًا للجهود المتواصلة في تعزيز الوقاية والمكافحة من الأمراض الحيوانية.

جاء ذلك خلال أعمال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العمومية للمنظمة، التي عُقدت في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة الدول الأعضاء والمنظمات الدولية المعنية بالصحة الحيوانية، ومثّل المملكة في استلام شهادة الاعتماد مستشار قطاع الصحة الحيوانية الدكتور سند الحربي، ومدير عام المكتب التنفيذي نايف الشمري، ومدير عام إدارة مخاطر الصحة الحيوانية الدكتور بكر الطريف بالمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء).

وجاء هذا الاعتماد بعد تقييم شامل للبرنامج الفني الذي أعدّه المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية (وقاء)، والذي يتضمن منظومة متكاملة من الإجراءات الوقائية والرقابية لمكافحة داء السعار المنقول بواسطة الكلاب، بما يتوافق مع الاشتراطات والمعايير الدولية المعتمدة لدى المنظمة.

ويعكس هذا الاعتماد التزام المملكة بتعزيز منظومة الصحة الحيوانية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الوقاية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان والسيطرة عليها، بما يسهم في حماية الصحة العامة والحد من مخاطر انتقال داء السعار إلى الإنسان، ويؤكد مكانة المملكة إقليميًا ودوليًا في مجال الصحة الحيوانية، ويدعم جهودها في تبني نهج “الصحة الواحدة” الذي يربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، إضافة إلى تعزيز التنسيق الإقليمي في مكافحة الأمراض الحيوانية العابرة للحدود ورفع مستوى تصنيف المملكة في السيطرة على المرض وفق المعايير الدولية.